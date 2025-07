Rassemblement interclubs de véhicules rétros Canal de la Martinière Le Pellerin

Rassemblement interclubs de véhicules rétros Canal de la Martinière Le Pellerin dimanche 7 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-07 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Les membres de l’Amicale Pellerinaise de Véhicules Rétros, l’ARNO, la NVV* et Les Vieux Pistons Chaléonnais, vous invitent à venir découvrir leurs véhicules anciens (autos, cyclos et motos) à l’occasion d’un rassemblement interclubs sur la rive sud du Canal de la Martinière. Une belle occasion de venir rencontrer ces passionnés de vieilles mécaniques lors de cette journée conviviale d’échanges et de découvertes de ces beaux véhicules, à 2 ou 4 roues !Restauration sur place.Plus d’infos sur http://apvr-lepellerin.fr/* (ARNO) et Nostalgie des Vieux Volants (NVV)

Canal de la Martinière Le Pellerin 44640

http://www.ville-lepellerin.fr