Rassemblement international de Montgolfières 43è édition Hôtel des voyageurs Saint-Paulien
Rassemblement international de Montgolfières 43è édition Hôtel des voyageurs Saint-Paulien vendredi 7 novembre 2025.
Rassemblement International de Montgolfières -43ème édition
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
baptême de l’air, prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-07
Chaque année le rassemblement international de montgolfières colore le ciel de Haute-Loire de ses ballons aux multiples formes. Comme chaque année, quatre vols sont prévus, bien évidemment sous réserve des conditions météo du moment.
.
Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 83 43 43 guerin.jm43@orange.fr
English :
Every year, the international hot-air balloon gathering colors the skies of Haute-Loire with its balloons of many shapes and forms. As every year, four flights are scheduled, subject of course to weather conditions.
German :
Jedes Jahr färbt das internationale Heißluftballontreffen den Himmel über der Haute-Loire mit seinen vielgestaltigen Ballons. Wie jedes Jahr sind vier Flüge geplant, natürlich vorbehaltlich der aktuellen Wetterbedingungen.
Italiano :
Ogni anno, il raduno internazionale di mongolfiere colora i cieli della Haute-Loire con i suoi palloni dalle forme più svariate. Come ogni anno, sono previsti quattro voli, soggetti ovviamente alle condizioni meteorologiche del momento.
Espanol :
Cada año, el encuentro internacional de globos aerostáticos colorea los cielos del Alto Loira con sus globos de múltiples formas. Como cada año, están previstos cuatro vuelos, sujetos, por supuesto, a las condiciones meteorológicas del momento.
L’événement Rassemblement International de Montgolfières -43ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay