Rassemblement international de Montgolfières 43è édition Hôtel des voyageurs Saint-Paulien

Rassemblement International de Montgolfières -43ème édition

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

baptême de l’air, prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Chaque année le rassemblement international de montgolfières colore le ciel de Haute-Loire de ses ballons aux multiples formes. Comme chaque année, quatre vols sont prévus, bien évidemment sous réserve des conditions météo du moment.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 83 43 43 guerin.jm43@orange.fr

English :

Every year, the international hot-air balloon gathering colors the skies of Haute-Loire with its balloons of many shapes and forms. As every year, four flights are scheduled, subject of course to weather conditions.

German :

Jedes Jahr färbt das internationale Heißluftballontreffen den Himmel über der Haute-Loire mit seinen vielgestaltigen Ballons. Wie jedes Jahr sind vier Flüge geplant, natürlich vorbehaltlich der aktuellen Wetterbedingungen.

Italiano :

Ogni anno, il raduno internazionale di mongolfiere colora i cieli della Haute-Loire con i suoi palloni dalle forme più svariate. Come ogni anno, sono previsti quattro voli, soggetti ovviamente alle condizioni meteorologiche del momento.

Espanol :

Cada año, el encuentro internacional de globos aerostáticos colorea los cielos del Alto Loira con sus globos de múltiples formas. Como cada año, están previstos cuatro vuelos, sujetos, por supuesto, a las condiciones meteorológicas del momento.

