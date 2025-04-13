Rassemblement mensuel Auto Passion 71 place de la mairie Saint-Albain

Rassemblement mensuel Auto Passion 71

place de la mairie Place de la mairie Saint-Albain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-12-14

Rassemblement tous les deuxièmes dimanche du mois de Véhicules (Auto, Moto et autres) sportifs anciens ou d’exceptions. Ouvert à tous

Entrée gratuite exposants et visiteurs, buvette et petite restauration sur place.

Comportement adapté sur le rassemblement souhaité. .

place de la mairie Place de la mairie Saint-Albain 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 23 51 62 benmax_3@hotmail.fr

English : Rassemblement mensuel Auto Passion 71

German : Rassemblement mensuel Auto Passion 71

Italiano :

Espanol :

L’événement Rassemblement mensuel Auto Passion 71 Saint-Albain a été mis à jour le 2025-10-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II