Rassemblement mensuel Auto Passion 71 place de la mairie Saint-Albain
Rassemblement mensuel Auto Passion 71 place de la mairie Saint-Albain dimanche 9 novembre 2025.
Rassemblement mensuel Auto Passion 71
place de la mairie Place de la mairie Saint-Albain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
Date(s) :
2025-11-09 2025-12-14
Rassemblement tous les deuxièmes dimanche du mois de Véhicules (Auto, Moto et autres) sportifs anciens ou d’exceptions. Ouvert à tous
Entrée gratuite exposants et visiteurs, buvette et petite restauration sur place.
Comportement adapté sur le rassemblement souhaité. .
place de la mairie Place de la mairie Saint-Albain 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 23 51 62 benmax_3@hotmail.fr
English : Rassemblement mensuel Auto Passion 71
German : Rassemblement mensuel Auto Passion 71
Italiano :
Espanol :
L’événement Rassemblement mensuel Auto Passion 71 Saint-Albain a été mis à jour le 2025-10-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II