Rassemblement mensuel Automobile Club de Granville Granville 13 juillet 2025 10:00

Manche

Rassemblement mensuel Automobile Club de Granville Parking Vaufleury Granville Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 12:30:00

Date(s) :

2025-07-13

L’Automobile Club de Granville organise un rassemblement mensuel chaque 2e Dimanche de Mars à Octobre sur le parking du Vaufleury à Granville.

C’est une occasion de rencontres et d’échanges entre propriétaires et passionnés de voitures de collection ou d’exception.

Accès libre

Parking Vaufleury

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 44 87 13 36 automobile.club.de.granville@gmail.com

English : Rassemblement mensuel Automobile Club de Granville

The Automobile Club de Granville organizes a monthly meeting every 2nd Sunday from March to October on the Vaufleury parking lot in Granville.

It’s an opportunity for owners and enthusiasts of classic and exceptional cars to meet and exchange ideas.

Free access

German :

Der Automobile Club de Granville organisiert jeden zweiten Sonntag von März bis Oktober ein monatliches Treffen auf dem Parkplatz Vaufleury in Granville.

Dies ist eine Gelegenheit für Begegnungen und Austausch zwischen Besitzern und Liebhabern von Oldtimern oder außergewöhnlichen Fahrzeugen.

Freier Zugang

Italiano :

L’Automobile Club de Granville organizza un incontro mensile ogni 2a domenica da marzo a ottobre nel parcheggio Vaufleury di Granville.

È un’occasione di incontro e di dialogo tra proprietari e appassionati di auto d’epoca e d’eccezione.

Accesso libero

Espanol :

El Automobile Club de Granville organiza una reunión mensual cada segundo domingo de marzo a octubre en el aparcamiento Vaufleury de Granville.

Es una oportunidad para que los propietarios y aficionados a los coches clásicos y excepcionales se reúnan y hablen entre ellos.

Acceso gratuito

L’événement Rassemblement mensuel Automobile Club de Granville Granville a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Granville Terre et Mer