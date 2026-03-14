Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville
Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville dimanche 12 avril 2026.
Rassemblement mensuel automobile club de Granville
Boulevard Vaufleury Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
L’automobile club de Granville organise un rassemblement chaque deuxième dimanche du mois. Cet événement permet aux propriétaires de voitures de collection ou d’exception de partager leur passion.
Un café est offert aux exposants. .
Boulevard Vaufleury Granville 50400 Manche Normandie +33 6 44 87 13 36 automobile.club.de.granville@gmail.com
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English : Rassemblement mensuel automobile club de Granville
L’événement Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Granville Terre et Mer