Rassemblement mensuel automobile club de Granville

Boulevard Vaufleury Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

L’automobile club de Granville organise un rassemblement chaque deuxième dimanche du mois. Cet événement permet aux propriétaires de voitures de collection ou d’exception de partager leur passion.

Un café est offert aux exposants. .

Boulevard Vaufleury Granville 50400 Manche Normandie +33 6 44 87 13 36 automobile.club.de.granville@gmail.com

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English : Rassemblement mensuel automobile club de Granville

L’événement Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Granville Terre et Mer