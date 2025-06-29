Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois Champ de foire Pierre-de-Bresse

Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois

Champ de foire Centre ville Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-28

Rassemblement mensuel tous les quatrième dimanche de chaque mois de tous véhicules anciens (voitures de sport et de prestige également acceptées ainsi que les motos). .

Champ de foire Centre ville Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 88 58 97 camp71@outlook.fr

English : Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois

German : Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois

Italiano :

Espanol :

L’événement Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2025-08-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II