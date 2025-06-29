Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois Champ de foire Pierre-de-Bresse
Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois Champ de foire Pierre-de-Bresse dimanche 30 novembre 2025.
Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois
Champ de foire Centre ville Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-11-30 2025-12-28
Rassemblement mensuel tous les quatrième dimanche de chaque mois de tous véhicules anciens (voitures de sport et de prestige également acceptées ainsi que les motos). .
Champ de foire Centre ville Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 88 58 97 camp71@outlook.fr
English : Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois
German : Rassemblement mensuel Club Auto Moto Pierrois
