Rassemblement mensuel de moto Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains

Rassemblement mensuel de moto

Rue de l’Étang de la Poche Cafétéria Mister Cook Parking Auchan Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 15:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

À partir de 10h.

Tous les 3ème dimanches du mois.

Réunion libre ouverte à tous les motards(es) en deux ou trois roues, sans distinction de marques, d’année, de 49,9 cm³ à la plus grosse cylindrée.

La priorité est mise sur le dialogue, la convivialité et l’échange, et tout le monde est le bienvenu… .

Rue de l’Étang de la Poche Cafétéria Mister Cook Parking Auchan Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 85 50 97 patrice.chappuis@laposte.net

