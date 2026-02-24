Rassemblement mensuel de véhicules anciens Quai du Platier Paimpol
Rassemblement mensuel de véhicules anciens Quai du Platier Paimpol dimanche 21 juin 2026.
Rassemblement mensuel de véhicules anciens
Quai du Platier Parking Paimpol Côtes-d’Armor
Les vieilles mécaniques paimpolaises vous invitent à découvrir les véhicules d’époques chaque 3ème dimanche du mois tracteurs, voitures, motos, vélos il y en a pour tout les goûts . .
Quai du Platier Parking Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
