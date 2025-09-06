RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto Château-Gontier-sur-Mayenne

RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 6 septembre 2025.

RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Rassemblement moto le 6 septmebre à l’Espace Saint Fiacre

Au programme

Balade à 13h30 (90km)

Balade à 21h (20km)

Village exposant ouverture à 10h (gratuit)

Tombola

Tarif de 5€par casque

Buvette et restauration sur place

Informations 06 76 65 66 37 motoevasion53@gmail.com .

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 65 66 37 motoevasion53@gmail.com

English :

Motorcycle rally on September 6 at Espace Saint Fiacre

German :

Motorradtreffen am 6. September im Espace Saint Fiacre

Italiano :

Raduno di moto il 6 settembre all’Espace Saint Fiacre

Espanol :

Concentración de motos el 6 de septiembre en el Espace Saint Fiacre

L’événement RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-08-17 par SUD MAYENNE