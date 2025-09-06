RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto Château-Gontier-sur-Mayenne
RASSEMBLEMENT MOTO Rassemblement et balade à moto
Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Rassemblement moto le 6 septmebre à l’Espace Saint Fiacre
Au programme
Balade à 13h30 (90km)
Balade à 21h (20km)
Village exposant ouverture à 10h (gratuit)
Tombola
Tarif de 5€par casque
Buvette et restauration sur place
Informations 06 76 65 66 37 motoevasion53@gmail.com .
Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 65 66 37 motoevasion53@gmail.com
English :
Motorcycle rally on September 6 at Espace Saint Fiacre
German :
Motorradtreffen am 6. September im Espace Saint Fiacre
Italiano :
Raduno di moto il 6 settembre all’Espace Saint Fiacre
Espanol :
Concentración de motos el 6 de septiembre en el Espace Saint Fiacre
