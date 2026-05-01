Fontenay-sur-Loing

Rassemblement motos

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rassemblement motos

Rendez-vous au rassemblement motos à Fontenay-sur-Loing avec Rapid’Moto Service. Restauration sur place. .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Motorcycle gathering

L’événement Rassemblement motos Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS