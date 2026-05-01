Rassemblement motos Fontenay-sur-Loing
Rassemblement motos Fontenay-sur-Loing samedi 23 mai 2026.
Fontenay-sur-Loing
Rassemblement motos
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rassemblement motos
Rendez-vous au rassemblement motos à Fontenay-sur-Loing avec Rapid’Moto Service. Restauration sur place. .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 80
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English :
Motorcycle gathering
L’événement Rassemblement motos Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS