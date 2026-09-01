Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

Rassemblement motos voitures

Les pradelles Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez le monde bikers et la famille de motards unis pour les bonnes causes

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Les pradelles Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 50 28 89 patrick.pougeard@sfr.fr

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English :

Discover the world of bikers and the family of bikers united for good causes

L’événement Rassemblement motos voitures Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Charente Limousine