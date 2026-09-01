Rassemblement motos voitures Terres-de-Haute-Charente
samedi 12 septembre 2026 · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
Rassemblement motos voitures
Les pradelles Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Découvrez le monde bikers et la famille de motards unis pour les bonnes causes
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Les pradelles Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 50 28 89 patrick.pougeard@sfr.fr
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English :
Discover the world of bikers and the family of bikers united for good causes
L’événement Rassemblement motos voitures Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Charente Limousine