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Rassemblement musical et festif, Place de la Mairie 59570 La Longueville, La Longueville

Rassemblement musical et festif, Place de la Mairie 59570 La Longueville, La Longueville

Rassemblement musical et festif, Place de la Mairie 59570 La Longueville, La Longueville dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie 59570 La Longueville

Adresse : La Place 59570 La Longueville

Ville : 59570 La Longueville

Département : Nord

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Place non limitées

Rassemblement musical et festif Dimanche 21 juin, 17h00 Place de la Mairie 59570 La Longueville Nord

Place non limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

Venez vibrez avec nous!
Initiation à la danse, école de musique et groupes musicaux
Buvette et restauration sur place (burgers,frites,pizzas,pastas box, crêpes,gauffres…etc)

Place de la Mairie 59570 La Longueville La Place 59570 La Longueville La Longueville 59570 Nord Hauts-de-France http://www.lalongueville.fr
Venez vibrez avec nous!

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