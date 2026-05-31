Rassemblement musical et festif, Place de la Mairie 59570 La Longueville, La Longueville

Rassemblement musical et festif Dimanche 21 juin, 17h00 Place de la Mairie 59570 La Longueville Nord

Place non limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

Venez vibrez avec nous!

Initiation à la danse, école de musique et groupes musicaux

Buvette et restauration sur place (burgers,frites,pizzas,pastas box, crêpes,gauffres…etc)

Place de la Mairie 59570 La Longueville La Place 59570 La Longueville La Longueville 59570 Nord Hauts-de-France http://www.lalongueville.fr

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