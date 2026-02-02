Rassemblement pour la Paix et la Souveraineté : Brisons nos Chaînes ! Place Kléber Strasbourg Samedi 7 février, 15h00 Entrée libre

Un évènement ou les mécontents du Macronistan pourront dire qu’ils le sont et ceci aussi longtemps qu’ils resteront groupusculaires donc sans danger pour le belliciste de l’Élysée.

**Rassemblement pour la Paix et la Souveraineté : Brisons nos Chaînes !**

### **Français, patriotes souverainistes !**

Rejoignez-nous le **samedi 7 février 2026, de 15h à 17h, Place Kléber** à Strasbourg, pour un rassemblement et une exposition organisés par l’association **3R (Résister, Reconquérir, Régir).** Ensemble, exigeons la fin immédiate de la cobelligérance française en Ukraine, qui ne sert que les intérêts des bellicistes et des marchands d’armes, au détriment de notre peuple précarisé. Nous réclamons aussi l’instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC), seul outil pour rendre le peuple souverain afin qu’il décide par et pour lui-même, sans subir les méfaits d’une Union européenne liberticide et belliciste.

Comme l’exprimait Nicolas de Condorcet : sans référendum à l’initiative du peuple, nous ne sommes pas des citoyens décidant de notre destin, mais des « sujets » obéissant à une royauté ou une bourgeoisie – locale ou apatride – qui œuvre à ses seuls intérêts, non à ceux de la nation. Souveraineté du peuple = Paix et démocratie réelle. Point de salut hors de cet objectif !

L’Occident a sombré dans un néofascisme 2.0, où la répression frappe les voix pro-paix. En France, Anna Novikova et Vincent Perfetti, de l’association SOS Donbass, croupissent en prison depuis plus de deux mois pour un travail humanitaire qualifié d’« intelligence avec la Russie » – une accusation sans preuves solides, visant à exercer une intimidation politique.

En Europe, l’UE gèle arbitrairement les avoirs et interdit la libre circulation à des analystes comme Jacques Baud (ancien colonel suisse) et Xavier Moreau (ex-officier français), sanctionnés en décembre 2025 pour « propagande pro-Kremlin » sans procès équitable, simplement pour avoir critiqué l’escalade euro-atlantiste contre la Russie et le Moyen-Orient. Le journaliste Hüseyin Doğru subit lui aussi cette coercition, comme tant d’autres voix dissidentes taxées de « subversion russe ».

**Liberté pour Anna, Vincent, et tous les prisonniers politiques de cette UE néofasciste !**

Cette guerre sociale et antidémocratique, menée par l’autoproclamer dystopique « camp du bien » occidental, frappe non seulement nos « sujets » intérieurs, mais aussi nos frères slaves (qui s’entretuent dans le piège ukrainien), Palestiniens (subissant le génocide du prédateur israélien), Vénézuéliens (victimes de l’impérialisme U.S. avide de pétrole), Iraniens (agressés par l’impérialisme sioniste euro-atlantique), etc.

Maudite soit la guerre et ses auteurs ! Maudits ceux qui restent passifs : ils sont autant à blâmer que ceux qui leur pervertirent l’esprit. Complices sont ceux qui avalisent les récits bellicistes pro-armes pour l’Ukraine et sionistes envers les autochtones hostiles aux agressions impérialistes.

Nous ne sommes pas seuls : des opposants montent au créneau partout en Europe. En France, faute d’utilisation de l’article 35 de la Constitution, certains partis ne donnent que l’illusion d’opposition à Macron. Le PCF a dénoncé l’envoi de troupes comme une « escalade dangereuse » qui fragilise la paix. LFI et le RN, idem, exigent un mandat ONU pour tout déploiement, refusant officiellement la fuite en avant belliciste de Macron au lieu de stopper concrètement le financement des OPEX.

Aucun des députés de ces partis n’a agi honnêtement alors que le peuple attend d’eux qu’ils stoppent le financement des OPEX contre la Russie et les habitants du Moyen-Orient. Nous attendons des actes et non des postures électoralistes : cette mascarade dure depuis plus de quatre ans ! Ils pavanent politiquement, mais ne sont que des opposants factices. Ils prétendent défendre le peuple, mais refusent d’agir contre la guerre qui nous précarise.

En Hongrie, Viktor Orbán bloque les fonds UE pour la guerre, affirmant que « pas un forint ne sera envoyé à l’Ukraine ». Les peuples d’Allemagne (essentiellement les militants de l’AfD et du BSW versus les bellicistes Grüne, comme leurs homologues idiots utiles Verts français), d’Italie (quasi même sociologie politique anti-guerre), de Pologne et de Roumanie (idem, où des partis souverainistes s’opposent à la guerre) rejettent catégoriquement l’envoi de troupes en Ukraine, comme le constate toute personne s’informant hors des dogmes officiels gouvernementaux et médiatiques européistes amis des bandéristes.

Des intellectuels comme Jacques Baud avertissent que cette cobelligérance est une « manipulation » orchestrée par l’OTAN, menaçant la stabilité européenne.

Comme le disait Rosa Luxemburg : « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ! » L’Occident sombre, brisons nos chaînes pour remonter à la surface, luttons pour respirer l’air de la liberté et de la paix. Rejoignez 3R pour obtenir la fin de cette folie belliciste !

Infos pratiques : Action et exposition pro-souveraineté et paix dès 15h. Venez pour stopper la déchéance, le délitement du pays, afin de ne pas finir au front au profit d’Ursula et de ses amis bellicistes. Partagez cette annonce !

Pour plus d’infos : [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) ou [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Vive la France souveraine !

Les idiots utiles européistes œuvrent à la guerre en Ukraine, ravis de payer la facture ! Et vous, vous reconnaissez-vous en eux ? À qui profite cette guerre ou crèvent des Slaves, et qui précarise l’Occident ? La peau de l’Ours n’est pas à vendre. Pas une arme, pas un soldat, pas un euro pour la cobelligérance contre la Russie qui n’est pas notre ennemi ; Macron et Van der Leyen, si !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin



