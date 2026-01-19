RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX ET LA SOUVERAINETÉ. Place Kléber à Strasbourg Strasbourg Samedi 24 janvier, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement de bons français versus ceux qui collaborent avec le belliciste Macron qui ruine la France.

**RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX ET LA SOUVERAINETÉ.**

————————————————–

### L’Association 3R appelle à se mobiliser contre l’impérialisme et la trahison de nos élites.

### Pas un euro, pas une arme, pas un soldat, pour les guerres qu’Emmanuel et Ursula nous imposent !

### Samedi 24 janvier 2026 | 15h00 – 17h00 | Place Kléber, Strasbourg.

**L’IMPERIALISME EN ROUE LIBRE : DE L’ARCTIQUE À L’IRAN :**

Le monde sombre dans la folie. Alors que Donald Trump menace d’accaparer le Groenland pour satisfaire l’appétit colonialiste des États-Unis, l’oncle Sam vient de franchir une étape de plus dans l’ignominie en enlevant le président Maduro au Venezuela. Parallèlement, la subversion orchestrée par l’axe Washington-Tel Aviv en Iran sème la mort et le chaos pour imposer un changement de régime dont les peuples ne veulent pas.

Pendant ce temps, en France, nos agriculteurs crient leur colère. Le traité Mercosur, poussé par les instances européennes, s’apprête à porter le coup de grâce à notre souveraineté alimentaire, sacrifiant une nourriture saine sur l’autel du profit mondialiste.

**REFUSONS LA COBELLIGÉRANCE ET LE PILLAGE :**

Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen nous entraînent, contre notre gré, dans un gouffre financier et militaire en Ukraine. Nous refusons de payer la facture de cette cobelligérance suicidaire ! L’argent des Français doit servir aux Français, pas à alimenter des guerres lointaines décidées par des technocrates Bruxellois non élus.

**L’URGENCE : LE R.I.C ET LE FREXIT :**

Depuis plus de 4 ans, l’association 3R le martèle : aussi longtemps que les Français ne disposeront pas du R.I.C (Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes matières), ils subiront la politique liberticide des mondialistes.

L’Union européenne nous avait promis la prospérité et la paix. Elle ne nous apporte que la ruine et la guerre. Pour que les autochtones retrouvent leur dignité, il est urgent de :

**1.** Chasser le squatteur de l’Élysée.

**2.** Débarquer la mondialiste belliciste Ursula von der Leyen.

**3.** Engager le FREXIT pour reprendre les clés de notre destin.

**JUSTICE POUR LES PRISONNIERS POLITIQUES :**

Nous n’oublions pas ceux qui paient le prix fort pour leur engagement pro-paix. Anna Novikova et Vincent Perfetti croupissent actuellement dans les geôles de la défunte « patrie des droits de l’homme ». Nous exigeons la libération immédiate de ces partisans de la paix !

Peuple de France, lève-toi ! Ne laisse pas les mondialistes sacrifier ton avenir sur l’autel de l’impérialisme.

Association 3R. Loi 1908. Pour la sauvegarde des autochtones via conférences/débats, actions de terrains, lobbyisme, expos artistiques et argumentatives afin d’obtenir Paix, RIC, Progrès. =>

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

https://rrr.netlib.re/?rassemblement-pour-la-paix-et-la-souverainete-24-01-2026-strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T17:00:00.000+01:00

1

https://rrr.netlib.re resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Place Kléber à Strasbourg Place Kléber Centre Strasbourg 67000 Bas-Rhin



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

