Rassemblement pour la paix et la souveraineté Place Kléber Strasbourg

Rassemblement pour la paix et la souveraineté Place Kléber Strasbourg samedi 23 août 2025.

Rassemblement pour la paix et la souveraineté Place Kléber Strasbourg Samedi 23 août, 15h00 Entrée libre

Un rassemblement qui ne fera pas plaisir aux sympathisants de l’idéologie belliciste liberticide Mondialiste.

**Rassemblement pour la paix et la souveraineté**

————————————————-

### Le 23 août 2025, de 15h à 18h, l’association 3R vous donne rendez-vous sur la Place Kléber à Strasbourg.

Face au bellicisme qui menace d’entraîner notre nation dans un conflit direct, nous appelons à l’unité via : Mobilisation pour soutenir les négociations de paix en cours entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui représentent un potentiel espoir de résolution (à relatif moindre mal) du conflit. Ainsi qu’à la mobilisation pour libérer les autochtones du mondialisme.

Nous dénonçons une politique étrangère qui met en péril les intérêts de la France et nous nous inquiétons des conséquences économiques du « sauvetage » de l’Ukraine. Nous déplorons que le fardeau de ces politiques soit injustement reporté sur ceux qui, comme nous, se sont toujours opposés aux guerres, incluant celle génocidaire d’Israël.

« Oui aux conditions Russes de la paix ! » Conditions aggravées faute d’avoir accepté celles légitimes et quasi profitables pour tous d’avant le conflit ! « Oui à l’arrestation de Nétanyahou pour génocide ! » Criminel sioniste qui sévit contre les Palestiniens (ainsi qu’envers les peuples du Levant & d’Iran) tout en nuisant à l’occident. Libérons-nous des politiciens et des médias complices d’Israël. Libérons la France des bellicistes, idiots utiles des marchands d’armes & d’hydrocarbures de Schistes Made in USA. Ne subissons plus la traitresse Ursula von der Leyen.

Nous adressons un salut fraternel à tous les autochtones (d’Angleterre ou d’ailleurs) qui luttent pour survivre aux effets délétères de la mondialisation en essayant de stopper les invasifs. La lutte n’aboutira qu’en nous émancipant du néolibéralisme générateur de la casse sociale et des guerres qu’approuvent les indignes prétendus successeurs de Jean Jaurès. Point de salut au wokistan !

Nous protestons également contre l’European Media Freedom Act, une loi que nous considérons comme une entrave à la liberté d’expression et d’opinion de tous les Français. L’Union européenne, autrefois fallacieuse promesse de paix, nous impose la guerre et la perte de nos droits !

Pour en finir avec cette politique désastreuse, nous suggérons au peuple de s’unir et d’exiger le Frexit ainsi que l’instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC). C’est l’outil qui nous permettra de garantir notre souveraineté et de ne plus subir une politique belliciste et liberticide.

Pour dire NON à la cobelligérance, pour exiger des négociations de paix et pour protéger les intérêts de notre peuple.

Rejoignez-nous pour la paix, la souveraineté et la dignité de la France.

3R association loi 1908 regroupant des Gilets-Jaunes de Moselle-sud & nord-Alsace. But : la sauvegarde des autochtones via promotion Paix, Démocratie, Progrès.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-23T18:00:00.000+02:00

1

https://rrr.netlib.re resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin