Rassemblement (& expos) : Contre l’OTAN belliciste ; pour la paix sociale en France ! Place Kléber Strasbourg

Samedi 20 septembre, 15h00

Un évènement qui mettra en colère les partisans de l’OTAN et de l’U.E

**Rassemblement (& expos) : Contre l’OTAN belliciste ; pour la paix sociale en France !**

**20 septembre 2025 de 15h à 18h Place Kléber à Strasbourg**.

L’association 3R vous invite à dire votre mécontentement envers la politique belliciste de Macron (via l’OTAN & la Coalition des volontaires pour l’Ukraine) à l’encontre de la Russie et des légitimes habitants du Levant et du Moyen-Orient qui subissent l’agression d’Israël. Un bellicisme ruineux qui génère ici la casse sociale avec l’assentiment de l’établissement politique de « droite » comme de « gauche » qui prétendent lutter contre la casse sociale tout en chérissant les causes ! Les faux opposants à Macron prétendent qu’ils feront mieux que lui tout en restant dans l’Union européenne belliciste qui pourtant nous asservit via privation de nos droits de libre expression et d’aspiration à la paix. Ceux qui méprisent le Frexit, méprisent le peuple qu’ils veulent conduire à l’abattoir !

Durant le rassemblement, vous aurez le relatif loisir de découvrir des expos culturelles (& argumentatives) en faveur de la paix. Paix détruite par Macron depuis + de trois ans (causant aggravation de la précarité) et qu’aucun député n’entrava malgré les simagrées anti-macroniste véritables jeux de dupes pour capter les bulletins électoraux ! Aucun député n’utilisa la Constitution pour assécher le financement des guerres de Macron afin de stopper le bellicisme coûteux qui provoque la casse sociale ! La fausse « droite » autoproclamée nationale croit à tort qu’en soutenant Israël, ce pays et ses aficionados ne lui barreront plus l’accès à l’Élysée. La fausse « gauche » excite le populo contre la casse sociale tout en occultant qu’elle en est en partie responsable pour ne pas avoir stoppé les guerres ! Ces politiciens tartufes prétendent vouloir une véritable démocratie, mais refusent le R.I.C en toutes matières par peur que le peuple décide par et pour lui-même quel que soit le sujet.

N’agissons pas en troupeau, croyant que les politiciens résoudront les problèmes qu’ils créèrent ou qu’ils laissèrent croître. Agissons pour le bien commun, éjectons les nuisibles, instaurons les outils de notre émancipation. Ils nous imposent la misère et les guerres, balayons-les, instaurons le progrès et la paix. Hissons le drapeau bleu, blanc, rouge pour signifier notre refus que l’Occident s’efface au profit des mondialistes et des collabos idiots utiles, des marchands d’armes et d’hydrocarbures de Schiste « made in USA ». Ursula von de Leyen et ses amis Mondialistes veulent notre extinction ethnique, culturelle, sociale ainsi que notre départ au front en Ukraine ou contre l’Iran. Stoppons les anti-souverainistes qui désirent la mort de l’Occident, balayons les ennemis des autochtones et de la paix civile/mondiale ! Refusons la casse sociale et ceux qui en jouissent !

3R association loi 1908 ayant pour but (non lucratif) de Résister, Reconquérir, Régir pour la sauvegarde de l’autochtone via promotion/obtention de la paix, R.I.C, progrès.

R.I.C : Référendum d’Initiative Citoyenne, en toutes matières et à verdict force de loi. Utilisable que par les autochtones souverainistes.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

resisterreconquerirregir@gmail.com

Place Kléber Strasbourg