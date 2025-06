Rassemblement saulnois automobiles – Salonnes 15 juin 2025 09:00

Moselle

Rassemblement saulnois automobiles Domaine de Burthécourt Salonnes Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 09:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

L’association Saulnois Automobiles privatise le domaine de Buthecourt pour une exposition statique de voitures de sport, de collection, d’exception et Youngtimers.

Buvette, restauration et château gonflable pour les petits sur placeTout public

Domaine de Burthécourt

Salonnes 57170 Moselle Grand Est +33 7 50 91 24 38 saulnoisautomobiles@gmail.com

English :

The Saulnois Automobiles association privatizes the Buthecourt estate for a static display of sports cars, vintage cars, exceptional cars and Youngtimers.

Refreshments, catering and bouncy castle for the little ones on site

German :

Der Verein Saulnois Automobiles privatisiert die Domaine de Buthecourt für eine statische Ausstellung von Sportwagen, Oldtimern, außergewöhnlichen Fahrzeugen und Youngtimern.

Getränke, Essen und Hüpfburg für die Kleinen vor Ort

Italiano :

L’associazione Saulnois Automobiles occupa la tenuta di Buthecourt per un’esposizione statica di auto sportive, d’epoca, eccezionali e Youngtimers.

Rinfreschi, catering e un castello gonfiabile per i più piccoli saranno presenti in loco

Espanol :

La asociación Saulnois Automobiles toma la finca de Buthecourt para una exposición estática de coches deportivos, de época, excepcionales y Youngtimers.

Habrá refrescos, catering y un castillo hinchable para los más pequeños

L’événement Rassemblement saulnois automobiles Salonnes a été mis à jour le 2025-06-08 par OT DU PAYS SAULNOIS