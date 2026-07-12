Rassemblement Soupapes et Pistons Multifronton Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

Rassemblement Soupapes et Pistons

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Rassemblement de tous véhicules anciens et youngtimers. L’association Soupapes et Pistons propose un jeu de décoration « bleu blanc rouge » en prévision de la Fête Nationale.

La meilleure sera récompensée après vote du public.

Pique-nique à la fin de l’évènement à 12h30. .

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Rassemblement Soupapes et Pistons

L’événement Rassemblement Soupapes et Pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque