Rassemblement sportif Place de l’église Brassy

Rassemblement sportif

Place de l’église Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

RDV à 10h place de l’église à Brassy avec Brassy Trail. Trail 7km, 15km ou marche 7km. Participation libre, consommation à l’arrivée 2€. .

Place de l’église Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté brassytrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rassemblement sportif

L’événement Rassemblement sportif Brassy a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs