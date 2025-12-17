Rassemblement sportif Place de l’église Brassy
Rassemblement sportif Place de l’église Brassy dimanche 4 janvier 2026.
Rassemblement sportif
Place de l’église Le bourg Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
RDV à 10h place de l’église à Brassy avec Brassy Trail. Trail 7km, 15km ou marche 7km. Participation libre, consommation à l’arrivée 2€. .
Place de l’église Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté brassytrail@gmail.com
