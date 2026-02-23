Rassemblement statique et rallye touristique Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu

Rassemblement statique et rallye touristique

Place Isabelle d'Orléans et Bragance Cour d'honneur du Château Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-04-11

Véhicules sportifs, d’exception Youngtimers, anciennes, récentes.

Rassemblement statique Château de la ville d’Eu

– A partir de 13h, jusqu’à 17h.

– 80 voitures, 4h de partage Concours d’élégance Photographe.

Rallye touristique Cidrerie de la Gentilhommière.

– Départ à 9h, Retour à 12h30.

– 100 Km 1h30 de visite 2h de roulage 30 voitures. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Cour d’honneur du Château Eu 76260 Seine-Maritime Normandie contact.drive.shine@gmail.com

