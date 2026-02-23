Rassemblement statique et rallye touristique Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu
Rassemblement statique et rallye touristique Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu samedi 11 avril 2026.
Rassemblement statique et rallye touristique
Place Isabelle d’Orléans et Bragance Cour d’honneur du Château Eu Seine-Maritime
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Véhicules sportifs, d’exception Youngtimers, anciennes, récentes.
Rassemblement statique Château de la ville d’Eu
– A partir de 13h, jusqu’à 17h.
– 80 voitures, 4h de partage Concours d’élégance Photographe.
Rallye touristique Cidrerie de la Gentilhommière.
– Départ à 9h, Retour à 12h30.
– 100 Km 1h30 de visite 2h de roulage 30 voitures. .
Place Isabelle d’Orléans et Bragance Cour d’honneur du Château Eu 76260 Seine-Maritime Normandie contact.drive.shine@gmail.com
English : Rassemblement statique et rallye touristique
