Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France Peyrat-le-Château

Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France Peyrat-le-Château vendredi 3 octobre 2025.

Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France

Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

Plus qu’un rassemblement motos, nous vous proposons un moment de partage et de convivialité dans l’esprit du BMW Moto Club de France avec toutes ses composantes Délégations Régionales, Tourisme National et International, Custom & Cruisers, Off Road, Racing, Anciennes et Side-cars.

Accueil le vendredi 3 octobre à partir de 16h00 Fin le dimanche à 16h00

Ateliers thématiques tout au long des journées de samedi et dimanche .

Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France

German : Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France

Italiano :

Espanol : Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France

L’événement Rassemblement Vassivière 2025 par Association BMW Motorrad Club France Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Lac de Vassivière