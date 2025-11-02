Rassemblement véhicules anciens Châtelaillon-Plage
Rassemblement véhicules anciens Châtelaillon-Plage dimanche 2 novembre 2025.
Rassemblement véhicules anciens
Place face à l’église Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Chaque premier dimanche du mois, la place face à l’église de Châtelaillon s’anime avec un rassemblement de véhicules anciens. Passionnés et curieux sont invités à admirer ces voitures de collection et échanger avec leurs propriétaires.
Place face à l’église Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 69 26 81
English :
Every first Sunday of the month, the square in front of Châtelaillon church comes alive with a gathering of vintage vehicles. Enthusiasts and the curious are invited to admire these vintage cars and chat with their owners.
German :
Jeden ersten Sonntag im Monat wird der Platz vor der Kirche in Châtelaillon mit einem Oldtimertreffen belebt. Liebhaber und Neugierige sind eingeladen, die Oldtimer zu bewundern und sich mit ihren Besitzern auszutauschen.
Italiano :
Ogni prima domenica del mese, la piazza antistante la chiesa di Châtelaillon si anima con un raduno di veicoli d’epoca. Appassionati e curiosi sono invitati ad ammirare queste auto d’epoca e a chiacchierare con i loro proprietari.
Espanol :
Cada primer domingo de mes, la plaza frente a la iglesia de Châtelaillon se llena de vida con una concentración de vehículos de época. Entusiastas y curiosos están invitados a admirar estos coches clásicos y charlar con sus propietarios.
