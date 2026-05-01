Oulchy-le-Château

Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château

Place du Château Oulchy-le-Château Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez admirer d’anciens véhicules, tracteurs et motos dans un cadre toujours agréable et avec notre bonne humeur légendaire !

Exposition de 10h à 17h

Buvette et restauration toute la journée (CB acceptée)

Animations diverses (tombola, stands divers)

À partir de 19h, Soirée repas avec La Presta de Max

avec le groupe No Sound

Food truck pour ceux qui n’auraient pas réservé.

Venez admirer d’anciens véhicules, tracteurs et motos dans un cadre toujours agréable et avec notre bonne humeur légendaire !

Exposition de 10h à 17h

Buvette et restauration toute la journée (CB acceptée)

Animations diverses (tombola, stands divers)

À partir de 19h, Soirée repas avec La Presta de Max

avec le groupe No Sound

Food truck pour ceux qui n’auraient pas réservé. .

Place du Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 17 38 45 asso.ulch.oulchy@gmail.com

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English :

Come and admire old vehicles, tractors and motorcycles in a pleasant setting and with our legendary good mood!

Exhibition from 10am to 5pm

Refreshments all day (credit cards accepted)

Various entertainment (tombola, various stands)

From 7pm, evening meal with La Presta de Max

with the band No Sound

Food truck for those who haven’t reserved.

L’événement Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château Oulchy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois