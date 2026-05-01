Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château Oulchy-le-Château
Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château Oulchy-le-Château samedi 23 mai 2026.
Oulchy-le-Château
Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château
Place du Château Oulchy-le-Château Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez admirer d’anciens véhicules, tracteurs et motos dans un cadre toujours agréable et avec notre bonne humeur légendaire !
Exposition de 10h à 17h
Buvette et restauration toute la journée (CB acceptée)
Animations diverses (tombola, stands divers)
À partir de 19h, Soirée repas avec La Presta de Max
avec le groupe No Sound
Food truck pour ceux qui n’auraient pas réservé.
Venez admirer d’anciens véhicules, tracteurs et motos dans un cadre toujours agréable et avec notre bonne humeur légendaire !
Exposition de 10h à 17h
Buvette et restauration toute la journée (CB acceptée)
Animations diverses (tombola, stands divers)
À partir de 19h, Soirée repas avec La Presta de Max
avec le groupe No Sound
Food truck pour ceux qui n’auraient pas réservé. .
Place du Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France +33 7 86 17 38 45 asso.ulch.oulchy@gmail.com
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English :
Come and admire old vehicles, tractors and motorcycles in a pleasant setting and with our legendary good mood!
Exhibition from 10am to 5pm
Refreshments all day (credit cards accepted)
Various entertainment (tombola, various stands)
From 7pm, evening meal with La Presta de Max
with the band No Sound
Food truck for those who haven’t reserved.
L’événement Rassemblement véhicules anciens, tracteurs et motos à Oulchy le Château Oulchy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois