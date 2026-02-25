Rassemblement véhicules d’époque Pleyben

Rassemblement véhicules d’époque

Place Charles de Gaulle Pleyben Finistère

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Rassemblement de véhicule d’époque chaque 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h. Sans inscription préalable ouvert à tous.

+15 véhicules prévenir la mairie .

Place Charles de Gaulle Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 68 11

