Rassemblement vintage 1ère édition – Le Spot Live Curnier, 14 juin 2025 06:00, Curnier.

Drôme

Rassemblement vintage 1ère édition Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Début : 2025-06-14 06:00:00

fin : 2025-06-14 02:30:00

2025-06-14

Rassemblement de Mobs, motos et voitures de plus de 25 ans

Bouse, pièces, expo,, ballade, restauration

Paf bourse 12€ l’emplacement

Soirée DJ Odd Spot Revival

Le Spot Live 1995 Route des Alpes

Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 34 37 57

English :

Gathering of Mobs, motorcycles and cars over 25 years old

Dung, parts, exhibition, rides, catering

12? per site

DJ night Odd Spot Revival

German :

Treffen von Mobs, Motorrädern und Autos, die älter als 25 Jahre sind

Mist, Teile, Ausstellungen, Fahrten, Verpflegung

Paf Börse 12? pro Platz

DJ-Abend Odd Spot Revival

Italiano :

Raduno di moto, motocicli e auto di oltre 25 anni

Sterco, ricambi, esposizione, passeggiate, catering

12? per stand

Serata DJ Odd Spot Revival

Espanol :

Concentración de Mobs, motos y coches de más de 25 años

Estiércol, piezas, exposición, paseos, catering

12? por stand

Odd Spot Revival DJ night

