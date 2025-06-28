RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ Place de l’Europe Baugé-en-Anjou
RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ Place de l’Europe Baugé-en-Anjou samedi 22 novembre 2025.
RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-12-27
Rassemblement d’autos-moto anciennes à Baugé
Rassemblement de voitures anciennes à Baugé .
Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 04 86 89
English :
Classic motorcycle rally in Baugé
German :
Oldtimer-Motorradtreffen in Baugé
Italiano :
Raduno di moto d’epoca a Baugé
Espanol :
Concentración de motos clásicas en Baugé
L’événement RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-02-05 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou