RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ Place de l’Europe Baugé-en-Anjou

RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES À BAUGÉ

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22 2025-12-27

Rassemblement d’autos-moto anciennes à Baugé

Rassemblement de voitures anciennes à Baugé .

Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 04 86 89

English :

Classic motorcycle rally in Baugé

German :

Oldtimer-Motorradtreffen in Baugé

Italiano :

Raduno di moto d’epoca a Baugé

Espanol :

Concentración de motos clásicas en Baugé

