Rassemblement Voitures Anciennes Chepniers
Rassemblement Voitures Anciennes Chepniers dimanche 28 septembre 2025.
Rassemblement Voitures Anciennes
Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Rassemblement Voitures Anciennes Après-midi caritative pour l’association France Parkinson
Etang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 24 73 35
English :
Classic Car Gathering Charity afternoon for the France Parkinson association
German :
Oldtimertreffen Wohltätigkeitsnachmittag für die Organisation France Parkinson
Italiano :
Raduno di auto d’epoca Pomeriggio di beneficenza per l’associazione France Parkinson
Espanol :
Classic Car Gathering Tarde benéfica para la asociación France Parkinson
