Rassemblement Voitures Anciennes Chepniers

Rassemblement Voitures Anciennes Chepniers dimanche 28 septembre 2025.

Rassemblement Voitures Anciennes

Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Rassemblement Voitures Anciennes Après-midi caritative pour l’association France Parkinson

Etang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 24 73 35

English :

Classic Car Gathering Charity afternoon for the France Parkinson association

German :

Oldtimertreffen Wohltätigkeitsnachmittag für die Organisation France Parkinson

Italiano :

Raduno di auto d’epoca Pomeriggio di beneficenza per l’associazione France Parkinson

Espanol :

Classic Car Gathering Tarde benéfica para la asociación France Parkinson

