Début : 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Rassemblement solidaire de voitures de sport au profit de la Ligue contre le cancer.

Château de Courtanvaux

Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43

English :

Gathering of sports cars in aid of the League Against Cancer.

German :

Solidarisches Sammeln von Sportwagen zugunsten der Krebsliga.

Italiano :

Raduno di auto sportive a favore della Lega contro il cancro.

Espanol :

Concentración de coches deportivos a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

