Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Deux jours de rassemblement 100 % Volkswagen refroidi par air : Cox, Combis, Karmann et autres légendes, propriétaires passionnés et admirateurs bienvenus. Gratuit.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Event: Volkswagen Air-Cooled Weekend – Beetles, Kombis, and Air-Cooled Models

A two-day gathering dedicated entirely to air-cooled Volkswagens: Beetles, Kombis, Karmanns, and other legends—passionate owners and fans are welcome. Free admission.

L’événement Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes