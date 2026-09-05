Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 3 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Deux jours de rassemblement 100 % Volkswagen refroidi par air : Cox, Combis, Karmann et autres légendes, propriétaires passionnés et admirateurs bienvenus. Gratuit.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Event: Volkswagen Air-Cooled Weekend – Beetles, Kombis, and Air-Cooled Models
A two-day gathering dedicated entirely to air-cooled Volkswagens: Beetles, Kombis, Karmanns, and other legends—passionate owners and fans are welcome. Free admission.
L’événement Rassemblement : Week-end Volkswagen aircooled – Cox, Combis & refroidissement à air Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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