Rassemblement Youngtimers Dompierre-sur-Besbre
dimanche 27 septembre 2026 · Dompierre-sur-Besbre
Informations pratiques
Dompierre-sur-Besbre
Rassemblement Youngtimers
Parc de la roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous mensuel Youngtimers organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois !
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Parc de la roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 45 65 56 rmcdomp@gmail.com
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English :
Monthly Youngtimers meetup organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois!
L’événement Rassemblement Youngtimers Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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