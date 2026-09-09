Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Rassemblement Youngtimers

Parc de la roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Rendez-vous mensuel Youngtimers organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois !

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Parc de la roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 45 65 56 rmcdomp@gmail.com

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English :

Monthly Youngtimers meetup organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois!

L’événement Rassemblement Youngtimers Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire