Rassemblements de véhicules anciens « l’abbaye en ancienne » Saint-Michel

Rassemblements de véhicules anciens « l’abbaye en ancienne » Saint-Michel dimanche 14 septembre 2025.

Rassemblements de véhicules anciens « l’abbaye en ancienne »

Rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Pour la première fois, Saint-Michel accueille un rassemblement de véhicules anciens, de 1900 à 1980, dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye. Rendez-vous le dimanche 14 septembre dans les jardins de l’Abbaye.

Au programme

– Bourse aux pièces

– Balade de 50 km à la découverte des églises fortifiées de la région

– Baptêmes en voitures anciennes

– Restauration sur place

Une journée unique à partager en famille ou entre amis, pour les passionnés d’automobile comme pour les curieux. L’occasion de revivre l’histoire sur quatre roues dans un lieu chargé de patrimoine.

Entrée libre

Renseignements et réservations 06 66 86 69 92 0 .

Rue du Chamiteau Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 86 69 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rassemblements de véhicules anciens « l’abbaye en ancienne » Saint-Michel a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache