Rassemblements des écoles au tour de la langue et la culture occitanes – Flavin, 6 juin 2025 07:00, Flavin.

Aveyron

Rassemblements des écoles au tour de la langue et la culture occitanes Flavin Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Nous sommes heureux de vous annoncer que la pièce de théâtre présentée aux écoles lors des rassemblements départementaux sera ouverte au public parents, grands-parents, cousins, voisins,… à Flavin le 6 juin à 14h à la salle des fêtes.

L’enfant polit Interprété par le Théâtre Interrégional Occitan La Rampe TIO



L’Enfant Polit ou le bèl enfant est un conte traditionnel d’Occitanie. Les contes ayant traversé les âges et les pays par le voyage des hommes et la transmission orale, la trame de L’enfant polit se retrouve aussi dans de nombreux contes reconnus Nennillo et Nennilla écrit en napolitain par Giambattista Basile (1635), chez Perrault avec le célèbre Petit Poucet , chez les célèbres frères Grimm, collecteurs de contes, avec Hänsel et Gretel .



L’Enfant Polit se retrouve aussi dans le recueil de contes intitulés Contes del Drac signé par Joan Bodon, l’un des grands auteurs d’expression occitane. 5 .

Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 22 47 80 55 cotrabalh@gmail.com

English :

We’re delighted to announce that the play presented to schools at departmental gatherings will be open to the public: parents, grandparents, cousins, neighbors, etc. in Flavin on June 6 at 2pm in the Salle des Fêtes.

German :

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Theaterstück, das den Schulen bei den Versammlungen auf Departementsebene vorgeführt wurde, für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird: Eltern, Großeltern, Cousins, Nachbarn… in Flavin am 6. Juni um 14 Uhr im Festsaal.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare che lo spettacolo presentato alle scuole durante le riunioni dipartimentali sarà aperto al pubblico: genitori, nonni, cugini, vicini, ecc. a Flavin il 6 giugno alle 14.00 nella Salle des Fêtes.

Espanol :

Nos complace anunciar que la obra presentada a las escuelas en las reuniones departamentales se abrirá al público: padres, abuelos, primos, vecinos, etc. en Flavin el 6 de junio a las 14h en la Salle des Fêtes.

L’événement Rassemblements des écoles au tour de la langue et la culture occitanes Flavin a été mis à jour le 2025-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)