Rassemblent de voitures anciennes Souillac

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-04-12

2026-03-15 2026-04-12 2026-05-10

Rassemblement de voitures anciennes de l’association " Les Vieux Pistons Périgourdins"

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

English :

Gathering of vintage cars of the association " Les Vieux Pistons Périgourdins"

