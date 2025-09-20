Rassembler les savoirs : le premier musée de Haguenau Musée historique et archives municipales Haguenau

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée historique proposera aux visiteurs de découvrir la genèse de ce bâtiment original et sans équivalent dans la région, tant par sa forme que par son contenu et son origine. L’institution est née du souhait de la ville de rassembler archives, bibliothèque communale et embryon de collections, mêlé au désir impérieux d’un maire archéologue et collectionneur de créer un musée sur mesure pour accueillir le legs de ses propres collections.

Les architectes strasbourgeois Kuder & Müller, choisis à l’issue du concours organisé en 1899, ont imaginé un véritable temple du savoir, mêlant les styles néo-renaissance et néo-gothique alors en vogue au tournant du siècle. Par son décor exceptionnel, cet édifice, achevé en 1905, est devenu un hommage permanent à la puissance et à l’indépendance passées de la ville de Haguenau. Il présente des qualités architecturales encore trop méconnues aujourd’hui.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

© Musées-Archives de Haguenau