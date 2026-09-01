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AGENDA · Chambray

Rasso’Mob Festival Terrain multisports Chambray

samedi 12 septembre 2026 · Terrain multisports · Chambray

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Terrain multisports
Adresse
Rue de la Gare
Ville
27120 Chambray
Département
Eure
Tarif

Chambray

Rasso’Mob Festival

Terrain multisports Rue de la Gare Chambray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Le Rasso’Mob revient les 12 et 13 septembre 2026 à Chambray pour une nouvelle édition haute en couleurs !
Ce festival gratuit célèbre l’univers de la mobylette dans une ambiance conviviale et vintage.
Au programme puces mob, expositions d’art, concerts, tombola et bien d’autres surprises !
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mobylettes, d’art et de musique, dans une atmosphère décontractée et festive.   .

Terrain multisports Rue de la Gare Chambray 27120 Eure Normandie   lecomptoirchambraysien@gmail.com

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English : Rasso’Mob Festival

L’événement Rasso’Mob Festival Chambray a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération