Rasso’Mob Festival Terrain multisports Chambray

Informations pratiques

Chambray

Rasso’Mob Festival

Terrain multisports Rue de la Gare Chambray Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Le Rasso’Mob revient les 12 et 13 septembre 2026 à Chambray pour une nouvelle édition haute en couleurs !

Ce festival gratuit célèbre l’univers de la mobylette dans une ambiance conviviale et vintage.

Au programme puces mob, expositions d’art, concerts, tombola et bien d’autres surprises !

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mobylettes, d’art et de musique, dans une atmosphère décontractée et festive. .

Terrain multisports Rue de la Gare Chambray 27120 Eure Normandie lecomptoirchambraysien@gmail.com

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English : Rasso’Mob Festival

L’événement Rasso’Mob Festival Chambray a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération