Rasso’Mob Festival Terrain multisports Chambray
samedi 12 septembre 2026 · Terrain multisports · Chambray
Informations pratiques
Chambray
Rasso’Mob Festival
Terrain multisports Rue de la Gare Chambray Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Le Rasso’Mob revient les 12 et 13 septembre 2026 à Chambray pour une nouvelle édition haute en couleurs !
Ce festival gratuit célèbre l’univers de la mobylette dans une ambiance conviviale et vintage.
Au programme puces mob, expositions d’art, concerts, tombola et bien d’autres surprises !
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mobylettes, d’art et de musique, dans une atmosphère décontractée et festive. .
Terrain multisports Rue de la Gare Chambray 27120 Eure Normandie lecomptoirchambraysien@gmail.com
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English : Rasso’Mob Festival
L’événement Rasso’Mob Festival Chambray a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération