Rastamirouf et la marmaille au Galpon Le Galpon Tournus

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Début : 2026-03-11 11:00:00
fin : 2026-03-11 12:00:00

2026-03-11

Sur fond de musique aux rythmes et aux mélodies entêtantes Yannick vous invite à chanter, à danser, à rêver, à voyager, à sourire, à rire, à voir le monde avec des yeux d’enfants et à profiter de ces petits riens qui font du bien… Un moment d’échange et de partage pour toute la famille. .   .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32  legalpon@gmail.com

