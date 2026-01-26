Rastamirouf et la marmaille au Galpon Le Galpon Tournus

Rastamirouf et la marmaille au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 11:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Sur fond de musique aux rythmes et aux mélodies entêtantes Yannick vous invite à chanter, à danser, à rêver, à voyager, à sourire, à rire, à voir le monde avec des yeux d’enfants et à profiter de ces petits riens qui font du bien… Un moment d’échange et de partage pour toute la famille. . .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 legalpon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rastamirouf et la marmaille au Galpon Tournus a été mis à jour le 2026-01-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II