Rastarantino en concert au BaRàBraV Ribeauvillé

Rastarantino en concert au BaRàBraV

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 23:59:00

Date(s) :

2026-04-24

One man show Roots Folk Reggae, Rastarantino and the Loop Station, va se produire au bar à bières. Pierro, aka Rastarantino, nous vient du lointain mont Zion vosgien et va nous distiller un son roots folk reggae plein d’humour et de poésie.

Le vendredi 24 avril, le one man show Roots Folk Reggae, Rastarantino and the Loop Station, va se produire au bar à bières de Ribeauvillé le BaRàBraV. Pierro, aka Rastarantino, nous vient du lointain mont Zion vosgien et va nous distiller un son roots folk reggae plein d’humour et de poésie.

Pierro aka Rastarantino and the Loop Station vous réserve au BaRàBrav de Ribeauvillé une soirée mémorable. Accompagné de sa fidèle guitare et quelques accessoires en mode Do It Yourself , il va vous libérer de l’influence de Babylone, avec ses compos originales qui donne le smile. Au départ plutôt estampillé Folk, pour ce projet il change d’univers et de style, avec un registre plus marqué autour de la musique populaire jamaïcaine. Ska, Rocksteady, Reggae, Roots et même Ragga, ses morceaux marient avec brio mélodies entrainantes, humour et textes engagés qui font mouche. Parlant de sagesse populaire, d’agriculture locale, de ses racines vosgiennes et alsaciennes, Pierro utilise sa musique et une bonne dose d’auto-dérision, pour évoquer les sujets qui lui tiennent à coeur. Un retour aux sources, avec ce troubadour contemporain, bourré d’énergie et de talent !

Possibilité de se restaurer sur place avec une offre apéro dinatoire et tartes flambées. Réservation fortement recommandée. 0 .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 97 administratif@brasserie-vignoble.fr

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English :

One man show Roots Folk Reggae, Rastarantino and the Loop Station, will be performing at the Beer Bar. Pierro, aka Rastarantino, hails from the far-off Mount Zion in the Vosges, and will be distilling a roots folk reggae sound full of humor and poetry.

L’événement Rastarantino en concert au BaRàBraV Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr