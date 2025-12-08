Rat Section + Saeira Lafayette Anticipations Paris

Rat Section + Saeira Lafayette Anticipations Paris lundi 8 décembre 2025.

S’inscrivant dans la continuité de ces pratiques émancipatrices, l’atelier invite les participant·es à imaginer et représenter des espaces affranchis des normes et des contraintes du bâti patriarcal, à travers une approche sensible et collective.

À partir de grands rouleaux de papier, chacun·e est invité·e à donner forme à son environnement idéal, en dialogue avec les autres participant·es et avec Milena Charbit, qui accompagne le processus créatif tout en y prenant part.

Ce temps de création se prolonge par un moment d’échange et de discussion, où les visions, les désirs et les imaginaires partagés interrogent la possibilité de concevoir autrement l’architecture, en dehors des cadres, des hiérarchies et des récits dominants.

Architecte et doctorante en architecture, Milena Charbit propose de revisiter les workshops « Design your fantasy environment » initiés par Phyllis Birkby et Leslie Kanes Weisman dans les années 1970.

Le lundi 08 décembre 2025

de 19h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-08T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-08T19:00:00+02:00_2025-12-08T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/rat-section-saeira