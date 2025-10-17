Raton lecteur Histoires, contes, musique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Raton lecteur Histoires, contes, musique
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 18:30:00
2025-12-19
Raton lecteur vous invite à rencontrer quelques-uns de ses compagnons dans de beaux paysages enneigés !
A découvrir un joli tapis de lecture avec de petits animaux à manipuler !
Histoires Contes Musique
À écouter en famille à partir de 4 ans.
Sans inscription. .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
