Raton lecteur Histoires, contes, musique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Raton lecteur Histoires, contes, musique

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 18:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Raton lecteur vous invite à rencontrer quelques-uns de ses compagnons dans de beaux paysages enneigés !

A découvrir un joli tapis de lecture avec de petits animaux à manipuler !

Histoires Contes Musique

À écouter en famille à partir de 4 ans.

Sans inscription. .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

English :

L’événement Raton lecteur Histoires, contes, musique Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud