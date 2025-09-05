Rat’s cup Surf & Music Festival Plage de la Côte des basques Biarritz

Rat's cup Surf & Music Festival Plage de la Côte des basques Biarritz vendredi 5 septembre 2025.

Plage de la Côte des basques Boulevard Prince de Galles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

2025-09-05

Du 5 au 7 septembre le Rat's Cup dans un cadre idyllique à la Côte des Basques

Un événement à l'initiative d'une jeune association Biarrote qui a pour but d'organiser des voyages humanitaires.

La Rat's Cup est devenue l'un des événements local incontournable de Biarritz.

3 jours de compétition de surf, de démonstration de skate et de concerts

Buvette et restauration sur place .

