Rats des villes ou rats des champs ? Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

En petits rats de bibliothèque, nous sommes allés ronger dans les rayons de nos mémoires et de nos étagères de bibliothèque pour collecter fragments de textes qui émoustillent notre mémoire ou ont suscité notre curiosité. Le bonheur de (re)découvrir des auteurs et de nous faufiler d’une oreille à l’autre pour déposer nos trésors et vous les partager.

Après l’excellent récital de poésie du mois dernier, la classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart revient à la bibliothèque Charlotte Delbo pour ces nuits de la lecture. La soirée sera

articulée autour de poèmes de Jacques Roubaud et textes de Valérie Rouzeau pour

le thème de la ville et d’un florilège de textes et poèmes pour la

campagne (Molière, Edmond Rostand, Philippe Delerm, Giono, etc.).

Pour les Nuits de la lecture 2026, le conservatoire de Paris Centre s’empare de thème « Villes et Campagnes »

Le mercredi 21 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-21T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T19:00:00+02:00_2026-01-21T20:00:00+02:00;2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T21:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Charlotte Delbo et trouvez le meilleur itinéraire

