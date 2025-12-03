Raul Midon Alençon

Raul Midon

La Luciole accueille Raul Midón, artiste d’exception, chanteur et guitariste acclamé à travers le monde. Depuis New Mexico jusqu’aux scènes internationales, Midón a collaboré avec des légendes comme Herbie Hancock, Stevie Wonder ou Bill Withers, et participé à des projets allant de Queen Latifah à Snoop Dogg.

Sur scène, Raul Midón révèle tout son talent sa voix soyeuse et maîtrisée passe de la tendresse à la passion, tandis que sa guitare acoustique crée simultanément lignes mélodiques, basses et harmonies. Il surprend également avec sa technique unique de “mouth trumpet”, où il improvise des solos de trompette à la bouche, offrant des instants de virtuosité bluffants et de joie communicative.

Son parcours est aussi inspirant que sa musique aveugle depuis l’enfance, Midón transforme son expérience sensorielle en compositions universelles, touchant autant par la puissance de son jeu que par l’émotion qu’il dégage. Entre jazz, soul et pop, ses concerts sont de véritables voyages, mêlant technique et expressivité dans une intimité rare.

Une soirée pour écouter, ressentir et vibrer avec un musicien qui a su repousser toutes les limites et offrir un univers sonore unique. .

