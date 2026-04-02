Raúl Moreno – Le Peuple Caché d’Islande, MAP Galerie, Bordeaux
Raúl Moreno – Le Peuple Caché d’Islande, MAP Galerie, Bordeaux jeudi 2 avril 2026.
Raúl Moreno – Le Peuple Caché d’Islande 2 avril – 3 mai MAP Galerie Gironde
entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
Un événement Mois de la photo
À l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme le 2 avril prochain, l’exposition Le Peuple Caché d’Islande de Raúl Moreno met en lumière ces enfants atteints d’autisme, marginalisés, formant un « peuple caché » au sein de nos sociétés contemporaines.
La MAP, Maison de l’Art et de la Photographie, est une association qui soutient, promeut et valorise la création artistique contemporaine, notamment dans le domaine de la photographie et des arts visuels.
Plus d’infos sur mapgalerie.com
MAP Galerie 11 rue Professeur Demons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mapgalerie.com/ »}]
Autisme, art et culture bordeaux MDPBX26
Raúl Moreno
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