RAUL PAZ, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

RAUL PAZ Vendredi 27 mars, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Figure incontournable de la musique cubaine contemporaine, Raúl Paz présente son nouvel album, Guajiro Chic. Ce projet, ancré dans ses racines cubaines, reflète son parcours unique et son retour à Cuba en 2009, après 15 ans d’exil. Depuis ce temps, Raúl Paz vit en pleine campagne, au cœur des montagnes cubaines, où il collabore avec les musiciens locaux et redécouvre la richesse de sa culture musicale. À travers cet album, il se fait le porte-voix d’une Guajira moderne, métissée et personnelle. Sa musique illustre parfaitement cette fusion, entre rythme cubain traditionnel et sonorités actuelles, tout en transmettant un message fort et engagé.

Avec Ity Cabrera piano et accordéon, Jo Orosemane basse, Nicolas Dacunha batterie, et Nelson Palacios percussions et violon.

https://www.youtube.com/watch?v=F790-Mx-aKM

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3749 »}] [{« data »: {« author »: « RaulPazOficial », « cache_age »: 86400, « description »: « Raul Paz – Asi NonSmartlink : https://bfan.link/asi-nonnExtrait de lu2019album / From the album u00ab Guajiro Chic u00bb nu00e0 sortir le 28 fu00e9vrier 2025 / to be released on February 28th 2025nnu2022 Follow Raul Paz u2022nFacebook : https://www.facebook.com/raulpazoficial/nInstagram : https://www.instagram.com/raulpazartista/nnFilmu00e9 u00e0 / Filmed at Viu00f1ales, CubanRu00e9alisation / Direction: Carlos GomeznnMusicians:nRaul Paz: Vocals + Acoustic GuitarnCesar Hechavarria Mustelier (El Lento): Guitar TresnYoennis Arcia Toirac (El Pombo): Congas, bongo, timbales.nNicolas Dacunha Castelle : Programmations, synth, bass, percussion, drums.nnLyrics & Music: Raul PaznDirection Artistique: Raul PaznRu00e9alisation: Raul Paz, Nicolas DacunhanProduction: Coloma ProductionnEnregistru00e9 u00e0 Studio Coloma (La Havane) et au Dakou Studio (Paris)nMixu00e9 par : Lionel Capouillez, Studio Air (Bruxelles)nMasterisu00e9 par : Pieter Dewagter. Studio Equus Mastering Audionnu2117 & u00a9 2024 Coloma Productionnn____________nnL’auteur-compositeur-interpru00e8te Raul Paz sortira « Guajiro Chic » en fu00e9vrier 2025. Ce nouvel album allie son identitu00e9 cubaine u00e0 15 ans passu00e9s en Europe, et ses 30 ans de carriu00e8re u00e0 une nouvelle base de jeunes fans. Le premier single « Asu00ed No » (C’est pas comme u00e7a) est une chanson entrau00eenante et sensuelle, impru00e9gnu00e9e de la musique Guajira cubaine. Pleine de doubles sens, cette leu00e7on de vie est du00e9livru00e9e avec une joyeuse nonchalance, vous encourageant u00e0 vous du00e9hancher et u00e0 laisser derriu00e8re vous un monde insensu00e9, en dansant par exemple !nnThe singer-songwriter Raul Paz will release u201cGuajiro Chicu201d in February 2025. This new album allies his Cuban identity with 15 years spent in Europe, and his 30 year long career with a new young fanbase. The first single « Asu00ed No » (It’s not like that) is swaying and sensual, a catchy song steeped in Cuban Guajira music. Full of double meanings, this lesson in life is delivered with a joyous nonchalance, encouraging you to sway your hips, and to leave behind a senseless world, by dancing for example!nn____________nnASu00cd NO (LA COSA)nnAsu00ed no, asu00ed no se puede, no.nAsu00ed no, asu00ed no se puede.nTu00fa haces lo que quieres, pero a mu00ed no me dejas.nTu00fa rompes y te quejas y nada te conviene.nTu00fa te entretienes y yo no puedo mu00e1s.nnLa cosa no es que tu00fa pienses y que yo diga.nLa cosa no es que repita lo que tu00fa decidas.nLas cosas nunca son, ni seru00e1n, ni terminan como debu00edan.nSi falta la razu00f3n y la sabiduru00eda, nSe estruja el corazu00f3n como en el agua fru00edanY no hay mu00e1s soluciu00f3n.nSu00ed, cuu00e1nto nos falta.nOh, para que fluya, la vida mu00eda y la vida tuya,nTocando juntos la melodu00eda que le hace falta a este corazu00f3n.nnAsu00ed no, asu00ed no se puede, no.nAsu00ed no, asu00ed no se puede.nTu00fa haces lo que quieres, pero a mu00ed no me dejas.nTu00fa rompes y te quejas y nada te conviene.nTu00fa te entretienes, y yo no puedo mu00e1s.nY yo no puedo mu00e1s.nnLa cosa no es que el domingo sea otro du00eda, no.nLa cosa no es que arreglemos con cirugu00eda.nLa cosa es entender, merecer, respetar, intentar y cambiar, nCada cual,nCada cual con su vida,nSin tener que vivir yo lo que tu00fa queru00edas,nY despuu00e9s no olvidar.nnSu00ed, cuu00e1nto nos falta,nOh, para que fluya, la vida mu00eda y la vida tuyanTocando juntos la melodu00eda que le hace falta.nnAsu00ed no, asu00ed no se puede, no.nAsu00ed no, asu00ed no se puede.nTu00fa haces lo que quieres, pero a mu00ed no me dejas.nTu00fa rompes y te quejas y nada te conviene.nTu00fa te entretienes. nY yo no puedo mu00e1s.nAsu00ed no, asu00ed no se puede, no.nAsu00ed no, asu00ed no se puede.nTu00fa haces lo que quieres, pero a mu00ed no me dejas.nTu00fa rompes y te quejas y nada te conviene.nTu00fa te entretienes. nY yo no puedo mu00e1s.nnY yo no puedo mu00e1s.nnY yo no puedo mu00e1s.nnY yo no puedo mu00e1s.nnQue ya no puedo mu00e1s. », « type »: « video », « title »: « Raul Paz – Asu00ed No (official video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/F790-Mx-aKM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=F790-Mx-aKM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCnFzTSFSj-DTTYl0Up43zbQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=F790-Mx-aKM »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Insoumis, irrévérencieux et libre, le « Cubano-français » revient avec son nouvel album pour vous livrer une Guajira moderne, engagée et résolument envoûtante… musique du monde concert

Stanislav Solovkin