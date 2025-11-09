Raül Refree, Maria Mazzotta Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Le rythme de la tarentelle, sorte d’exorcisme chorégraphique, relu dans une tonalité contemporaine par cet infatigable chercheur du monde sonore Raül Refree et la voix d’une icône musicale de la région des Pouilles, Maria Mazzotta. La légende raconte que les paysans du sud de l’Italie étaient souvent victimes d’une morsure de tarentule, qui leur causait de graves maux spirituels. Pour y remédier, ils trouvaient l’antidote dans la pizzica taranta, un rythme musical local, et dans la transe que cette musique provoquait chez les malades. Raül Refree et Maria Mazzotta décrivent musicalement l’Italie sociale du début du siècle (chants religieux, chants de travail, petites berceuses) pour, à partir de l’obscurité et de l’asphyxie sociale, atteindre la libération physique et le sentiment de communauté tant désirés à notre époque.

Tradition musicale et références littéraires de la catharsis collective.

Le dimanche 01 février 2026

de 15h00 à 16h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-01T15:00:00+02:00_2026-02-01T16:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

