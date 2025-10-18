Rauz Armada Gospel Fusion Octobre Rose Le Rok Panazol

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Repas Concert

Participez à une soirée conviviale et solidaire mêlant gastronomie et musique live. Au programme

Un repas préparé par le restaurant du Golf de la Porcelaine, suivi d’un concert de Rauz’Armada, avec la participation exceptionnelle du groupe Gospel Fusion. Un moment de partage sous le signe de la générosité et de la bonne humeur, en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Réservation obligatoire avant le 14 octobre via le QR code

L’achat d’un repas est indispensable pour accéder au concert

En fin de soirée, les décorations de table et mange-debout seront mises en vente au profit d’Octobre Rose. .

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

