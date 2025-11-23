Rauz Armada CCM Jean Gagnant Limoges
Rauz Armada CCM Jean Gagnant Limoges vendredi 19 décembre 2025.
Rauz Armada
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
RAUZ ARMADA est un groupe original et engagé, porté par les voix de M’Rauz, Carole Surroca et Arnaud Castellano. Leur énergie scénique saisissante s’appuie sur une formation complète où chaque musicien apporte sa couleur. Entre funk, compositions originales et groove vibrant, le groupe crée un univers riche, intense et organique, invitant le public à un voyage musical passionnant et inspirant. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
