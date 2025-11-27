Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1 Place des Jacobins Le Mans
Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1 Place des Jacobins Le Mans jeudi 12 février 2026.
Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
SAUVAGE est une soirée dédiée aux musiques improvisées, expérimentales et bruitistes, pensée comme une plongée dans la part animale du son. Un rendez-vous pour celles et ceux qui aiment les textures brutes, les gestes instinctifs et les explorations musicales qui débordent des cadres. Une expérience à la frontière du concert et de la performance, où l’écoute se fait plus physique que cérébrale. Avec SAUVAGE, on célèbre le son animal ! .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
L’événement Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-27 par CDT72