Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1 Place des Jacobins Le Mans

Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

SAUVAGE est une soirée dédiée aux musiques improvisées, expérimentales et bruitistes, pensée comme une plongée dans la part animale du son. Un rendez-vous pour celles et ceux qui aiment les textures brutes, les gestes instinctifs et les explorations musicales qui débordent des cadres. Une expérience à la frontière du concert et de la performance, où l’écoute se fait plus physique que cérébrale. Avec SAUVAGE, on célèbre le son animal ! .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Ravage + Duo Brady · Soirée Sauvage #1 Le Mans a été mis à jour le 2025-11-27 par CDT72