RAVAGE – L’AUTRE CANAL Nancy

RAVAGE Début : 2026-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

REGIE DE RECETTE L’AUTRE CANAL PRÉSENTE : RAVAGEQuand deux violons enfièvrés par les musiques de transe et les expérimentations noise rencontrent une batterie naviguant entre doom fantasmé et électroacoustique du futur… Ils dérivent ensemble tel un pulsar en roue libre, scandant des litanies déjantées pour cérémonie sans dieu ni maître. RAVAGE = Bastien Pelenc Mathieu Werchowski ( violons – électricité ) / Anthony Laguerre (batterie) De la musique furieusement libre qui fait vibrer sa rage. Après une année de travail de recherche avec à la clé des concerts à Saillans (26), Nancy et Avignon et programmés dans les festivals Jazz à Luz et Baignade Sauvage cet été 24, RAVAGE s’affûte et trouve son équilibre entre improvisation, musique minimaliste répétitive, contrastes puissants tout en construisant de grands espaces pour une musique qui se joue ici et maintenant.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54